شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. تحالف مصرى يضخ 37 مليون دولار فى مشروع بنبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد أبو بكر رئيس شركة مصرية مشاركة فى مشروع بنبان، عضو مجلس ادارة غرفة التجارة الأمريكية، إن التحالف المصرى الوحيد المشارك فى مشروع بنبان أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية فى العالم ضخ نحو 37 مليون دولار فى المشروع الذى يتكلف نحو 2 مليار دولار.

كما قال إن رئيس البنك الدولى التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى للتباحث حول العلاقة بين البنك ومصر قبيل زيارة المشروع .

وأضاف أبو بكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من أسوان إن المشروع يضم نحو 32 شركة دولية تعمل لإنجاز المشروع ويتم تسليم الطاقة المنتجة لوزارة الكهرباء وهى تتولى مسألة التسعير، ونحن نضخ نحو 50 ميجا من الكهرباء فى الشبكة القومية ومن أوائل الشركات التى نفذت المحطة الخاصة بها.وأعرب خالد أبو بكر عن سعادته لاختيار البنك الدولى لمشروع بنبان كأفضل مشروع فى العالم .

ويعد مشروع بنبان أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وقام بتمويله البنك بقيمة 653 مليون دولار، ضمن القيمة الاجمالية البالغة للمشروع والبالغة 2 مليار دولار لتوليد طاقة كلية تصل إلى 1600 ميجاوات، وبمشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.

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