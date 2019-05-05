شكرا لقرائتكم خبر عن 3.8 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالى قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية، خلال شهر أبريل الماضى بلغ نحو 3 مليار و843 مليون جنيه، بإجمالى ضرائب ورسوم جمركية، وضرائب ورسوم أخرى محصلة عنها بمبلغ مليار و15 مليون جنيه خلال نفس الشهر.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك، تضمن إفراج جمارك الاسكندرية نحو 7544 سيارة ملاكى موديلات مختلفة بقيمة تبلغ حوالى 2 مليار و119 مليون جنيه خلال شهر أبريل الماضى، وهو الشهر الرابع لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن إجمالى ما تم سداده لاستيراد تلك السيارات من ضرائب ورسوم جمركية، ورسم تنمية نحو 655 مليون جنيه.

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وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، إن جزء كبير من تلك السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التي تنص علي اعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات حيث تم اعفاء تلك السيارات من سداد اكثر من 798 مليون جنيه، بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التي تستهدف من خلالها الحكومة خفض اسعار السلع المستوردة لصالح المستهلك النهائي إلى جانب مضاعفة صادراتنا لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 916 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 724 مليون جنيه خلال نفس الشهر، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 131 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفائها من سداد نحو 55 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 820 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر أبريل 2019 بقيمة بلغت 999 مليونا جنيها وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 103 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم اعفائها من سداد نحو 24 مليون جنيه.