شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 4 قطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% رابحا عدد 6.650 نقطة ليصل إلى مستوى 5701.79 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحاً عدد 4.920 نقطة ليصل إلى مستوى 6131.49 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% رابحاً عدد 10.680 نقطة ليصل إلى مستوى 4876.99 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 28.7 مليون سهم بقيمة 8 مليون دينار كويتى عبر 1903 صفقة.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.92%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.42%،ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%.

وجاء سهم "عربى قابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه ساحل بنسبة 7.01%، ثم صكوك الطاقة بنسبة 3.38%، فيما تصدر سهم "الأنظمة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.86% ثم أموال بنسبة 16.34%، ثم الرأى بنسبة 10%