شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الدولى يتفقد أكبر مشروع طاقة شمسية فى العالم بمنطقة بنبان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، فعاليات جولتهم لمحطة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، لتفقد أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم باستثمارات 2 مليار دولار ومشروع تكافل وكرامة وعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.
ويشارك في الجولة الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا، و سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، و مارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، و وليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية لدى مصر، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر لدى البنك، والدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتشمل محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر 16 مشروعا بقيمة 6.69 مليار دولار، منها 800 مليون دولار لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتسعي مصر وفقا لاستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة خلال العام 2020لتنويع مصادرها من انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الإعباء علي الموازنة العامة للدولة في استخدامات الطاقة التقليدية واستخدام مصادر جديدة غير ملوثة للبيئة وفقا لاتفاقية المناخ التي وقعتها مصر مع الأمم المتحدة .
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