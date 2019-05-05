"طرد وتسليم المكان خاليًا".. ننشر نص قانون "الإيجارات القديمة"

كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي أحالته الحكومة للبرلمان خاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، وهي الأماكن غير السكنية المقصود بها (التجارية أو الإدارية أو الخدمية).

وأوضح والي، في بيان، السبت، أن مشروع القانون يشتمل على "خمسة مواد" تضمنت المادة الأولى منه أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع...