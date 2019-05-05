تحالف بقيادة "أكوا باور" و"مؤسسة الخليج للاستثمار" وشركة "مشاريع الطاقة...

مسقط - الخليج 365 :

أبرم تحالف بقيادة شركة "أكوا باور" و"مؤسسة الخليج للاستثمار" وشركة "مشاريع الطاقة البديلة"، إحدى شركات "مشاريع الكويت القابضة"، عقود واتفاقيات مع "الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياة" لتطوير وبناء وتشغيل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاواط بمنطقة عبري، على بُعد حوالي 300 كم غرب العاصمة العمانية مسقط، ليكون المشروع الأول والأكبر من نوعه ضمن برنامج خصصة قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه بسلطنة عمان.

وقد تم اختيار التحالف الذي تقوده "أكوا باور" و"مؤسسة الخليج للاستثمار" و"مشاريع الطاقة البديلة" من خلال مناقصة طرحتها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، واستقطبت اثنتي عشر شركة عالمية وإقليمية متخصصة في قطاع الطاقة. وقدم التحالف الفائز القيمة الأفضل لسعر التعرفة الكهربائية المنتجة من المحطة الشمسية.

وتصل القدرة الإنتاجية للمشروع إلى 500 ميجاواط، ويعتمد استخدام طاقة شمسية نظيفة وصديقة للبيئة وبتقنية متقدمة وتصميم مميز بأعلى درجات الكفاءة والجودة مقارنةً بالمحطات المماثلة في العالم. وسيزود المشروع طاقة تكفي لتلبية احتياجات 33 ألف وحدة سكنية، وسيعمل على خفض ما يقارب 340 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وسيتملك التحالف الفائز المشروع ويتولى تشغيله وتزويد الطاقة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفق اتفاقية لشراء الطاقة.

وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، "يؤكد مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية طموحات الحكومة العمانية في قطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص وتنويع مصادر انتاج الطاقة في البلاد بشكل عام، وذلك انطلاقاً من حجم المشروع وإمكاناته المستقبلية في دعم اقتصاد السلطنة، ونشعر من جانبنا بالاعتزاز بالثقة التي منحتها الحكومة العمانية لشركة "أكوا باور" وحلفائها لتطوير وتشغيل المشروع، ما يؤكد مكانتنا البارزة في الفوز بمشاريع الطاقة عن طريق تسجيل أرقام قياسية في أسعار الطاقة المنتجة، إضافة إلى ما تتميز به شركة "أكوا باور" من محفظة متنامية لمشاريع الطاقة المتجددة".

وأشار بادماناثان إلى تطلع الشركة للعمل مع الشركاء والمعنيين في سلطنة عمان لاستكمال المشروع بنجاح.

من جانبه، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "أكوا باور"، "إن عطاؤنا الفائز بالمشروع يؤكد على استمرار التقدم الذي تحرزه الشركة في تطوير وترسيخ وجودها في قطاع الطاقة النظيفة في المنطقة".

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وقال مشاري الجديمي، رئيس الخدمات المالية والمرافق في "مؤسسـة الخليج للاسـتثمار" ، "تتخصص "مؤسسة الخليج للاستثمار" في تطوير مشاريع الطاقة والبنى التحتية، ويأتي فوزنا بهذا المشروع الحيوي ليعزز دورنا في تطوير مشاريع طاقة بديلة ونظيفة وبأحدث التقنيات في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف الجديمي قائلاً، "إن نجاح المشروع في استقطاب عروض منافسة من شركات إقليمية وعالمية يعكس الاهتمام والرغبة بالاستثمار في سلطنة عمان"

من جهته، قال الدكتور حسن قاسم،ـ المدير العام لشركة مشاريع الطاقة البديلة، " يعكس التحاف الفائز قدرة الشركات الخليجية للتنافس مع نظرائها العالمية في تقديم أفضل الحلول في استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج طاقة نظيفة مستدامة ومنافسة اقتصادياً بالمقارنة بالطرق التقليدية لإنتاج الطاقة".

ونوه قاسم إلى أن المشروع يبين مدى بعد توجه الحكومة العمانية من أجل تحقيق طموحاتها لاستخدام الطاقات البديلة والتشجيع للاستثمار في هذا المجال في السلطنة.