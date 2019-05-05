أغلى 7 مناطق للسكن بالقاهرة... تعرف عليها

آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى، رصد لأغلى 7 مناطق داخل العاصمة الحالية القاهرة فى سعر المتر السكنى، باستثناء المجتمعات العمرانية الجديدة "الشيخ زايد والتجمعين الخامس والأول والعاصمة الإدارية الجديدة".
وسجل حى الزمالك المركز الأول في أعلى متوسط سعر بالعاصمة، وتبدأ الأسعار به من 20 ألف جنيه للمتر وتتجاوز 24 ألف فى حالات عدة، أهمها كون الوحدة السكنية شقة أو فيلا وفى أى حى وتطل على النيل أو لا بخلاف مستوى التشطيب وحالة الوحدة والعقار بالكامل.
وشاركه حى الدقى فى المركز الأول بمتوسط أعلى قليلا يصل إلى 25 ألف فى حالة الوحدة...
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