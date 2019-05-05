شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يستعيد تعافيه - تحليل صباحي - 05-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) ارتفاعاً في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.36% بما يعادل 82.01 نقطة .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 6005.86 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6274.04 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6005.86 ومستوى المقاومة 6274.04 .