شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 05-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، يأتي انخفاض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -25.06 نقطة ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، بهدف مساعدته على مهاجمة مستوى المقاومة 9430.00 .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9430.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9800.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9100.00 ومستوى المقاومة 9430.00 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 50
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 124
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عدد أسهم الشركات الثابتة 15
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عدد أسهم الشركات المتداولة 190
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