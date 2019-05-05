شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 05-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تراجعا طفيفا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5242 نقطة، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 5240 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، ويلامس المؤشر حاليا الحد السفلي للقناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما نتوقع ان يشهد المؤشر ارتفاعا لمستوى المقاومة 5220 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 5230 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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