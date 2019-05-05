شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يكتسي باللون الأخضر -تحليل صباحي- 05-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد المؤشر لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 10480 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 10350 نقطة، لينجح بذلك المؤشر في تجاوز خط "Tenkan Sen" وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر الارتفاع لمستوى المقاومة 10600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10350 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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