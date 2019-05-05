شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المعادن الثمينة: استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 610 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2019، استقرارا ملحوظا بسبب الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وفق تصريحات نادى نجيب سكرتير شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية. وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: عيار 21 سجل 610 جنيهات للجرام عيار 18سجل 522 جنيها للجرام عيار 24 سجل 697 جنيها للجرام الجنيه الذهب 4880 جنيها Advertisements أوقية الذهب: 1278 دولار يقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر. أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى. أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شعبة المعادن الثمينة: استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 610 جنيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.