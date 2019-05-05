شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «فيات كرايسلر» 47% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «فيات كرايسلر أوتوموبيلز» لصناعة السيارات، الجمعة، تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مع تراجع مبيعاتها على مستوى العالم.
وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول 508 ملايين يورو (566.5مليون دولار) بانخفاض نسبته 47% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت نفسه بلغ صافي إيرادات «فيات كرايسلر» خلال الربع الأول من العام الحالي 24.5 مليار يورو بانخفاض نسبته 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت المبيعات العالمية بنسبة 14% إلى 1.04 مليون سيارة. وتراجع هامش أرباح الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 4.4% مقابل 5.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد وبعد حساب المتغيرات الموسمية في الحساب 29% إلى 1.07 مليار يورو. (د ب أ)
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