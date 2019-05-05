3 ورش تناقش العقود الذكية والبنوك الرقمية وتطبيقات التحوط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

استعدادا لانطلاق ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها الـ39 والمقرر إقامتها في الثامن والتاسع من رمضان (13-14 مايو) نظم وقف اقرأ للإنماء والتشغيل ثلاث ورش عمل في كل من السودان والبحرين والسعودية بحضور العلماء والمختصين في الشأن الاقتصادي والمصرفية الإسلامية لمناقشة عدد من البحوث تضمنت العقود الذكية والبنوك الرقمية ورأس المال الإضافي والتمويل الزراعي وتطبيقات التحوط التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية.

وأوضح المشرف العام على الندوة الدكتور أحمد محيي الدين، أن ورش العمل ناقشت البحوث التي ستطرح في الندوة من أجل مواكبة المستجدات وبحث أبرز المواضيع لإيجاد الحلول ومواجهة التحديات من خلال رؤية شرعية تسهم في بناء الاقتصاد، مبينا أن الندوة ستقام في السعودية وستكون مواكبة لرؤيتها الطموحة 2030، والتي من شأنها رفع القيمة الاقتصادية وإيجاد الحلول الملائمة نحو المستقبل يستفيد منها الشباب والشابات في الوطن العربي أجمع.

وأضاف محيي الدين نظمت الندوة ورشها في رجب الماضي في كل من البحرين والسودان وأخيرا في محافظة جدة، حيث ناقشت عددا من المواضيع والبحوث بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة القابضة ورئيس مجلس أمناء وقف اقرأ للإنماء والتشغيل صالح كامل وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عبدالسلام العبادي.

وتمحور برنامج ورشة العمل في جدة، حول تطبيقات التحوط في المؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون المشترك بين وقف اقرأ للإنماء والتشغيل ومجمع الفقه الإسلامي، وقد شارك في الندوة عدد من الفقهاء والمختصين والخبراء في المعاملات المالية.

فيما شهدت البحرين ورشة مناقشة البحوث والدراسات المتعلقة بمحوري الصكوك والعقود الذكية، والتي تمحورت حول متطلبات لجنة بازل حول كفاءة رأس المال وأهمية دعمه، وكذلك عبر إصدار صكوك رأس المال الإضافي Tier 1 والأسس والقواعد والضوابط الشرعية لهذه الصكوك والتكييف الفقهي لعلاقة مالكي الصكوك بالمساهمين الأصليين.

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وناقشت الورشة التي عقدت بالخرطوم بمشاركة بنك البركة السودان ومصرف المزارع السوداني والبنك الزراعي السوداني، بلورة رفع القيمة المضافة للبنوك الإسلامية لصالح البلاد التي تمارس فيها نشاطها والمساهمة في التنمية بتمويل وتنمية القطاعات الحيوية وركزت على أساليب ووسائل تمويل القطاع الزراعي والصيغ الشرعية المناسبة لذلك والمشكلات التي تواجه تلك الصيغ عبر طرح تجارب عدد من المؤسسات المشاركة في الورشة.

يذكر أن ندوة البركة تشهد سنويا حضور عدد من المختصين في المصرفية الإسلامية لمناقشة أهم الموضوعات في المعاملات المالية وقدرة النظام المصرفي غير الربوي في الاستمرار وإدارة وتوجيه النشاط الاقتصادي عبر المعاملات التجارية والمالية المعاصرة.

ورشة جدة

31 مارس 2019

تطبيقات التحوط في المؤسسات المالية الإسلامية

21مارس 2019

متطلبات لجنة بازل حول كفاءة رأس المال

إصدار صكوك رأس المال الإضافي 1Tier

الأسس والقواعد والضوابط الشرعية لهذه الصكوك

التكييف الفقهي لعلاقة مالكي الصكوك بالمساهمين الأصليين.

18مارس 2019