أمريكا تطالب الصين بتغييرات هيكلية في ممارساتها التجارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب مصمم على مطالبه بأن تجري الصين تغييرات هيكلية في ممارساتها التجارية، مضيفاً أن إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية سيكون جزءاً من آلية لتنفيذ أي اتفاق مع بكين.

وفي مقابلة مع «سي.إن.بي.سي»، أكد بنس أن ترامب «مازال متفائلاً جداً» بشأن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين في محادثات الأسبوع المقبل في واشنطن.

ويسافر ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني إلى واشنطن لمحادثات تبدأ يوم الأربعاء بعد جولة محادثات في بكين هذا الأسبوع وصفها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بأنها «مثمرة».

وعبر ممثلون لقطاع الصناعة عن اعتقادهم بأن المحادثات في مرحلتها النهائية، وقال منوتشين إنه يأمل بأن يكون الفريق الأمريكي بحلول نهاية الأسبوع المقبل في موقف يوصي فيه ترامب باتفاق أو يبلغه أنه لم يمكن الوصول لاتفاق.

ورداً على سؤال بشأن ما إن كان أي اتفاق سيبقي على بعض الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار سارية، قال بنس «كلمتا الرئيس المفضلتان هما (سوف نرى).»

وأضاف قائلاً «يرى الرئيس أننا في وضع قوي للغاية ويمكننا فرض المزيد من الرسوم إذا لم نتمكن من إبرام اتفاق. طريقة إلغاء الرسوم الجمركية ستكون جزءًا من آلية التنفيذ وكل ذلك هو موضع تفاوض في المحادثات».

وتصر إدارة ترامب على آلية لضمان أن تنفذ الصين أي وعود للإصلاح وتعهدات بشراء المزيد من البضائع الأمريكية.

وقال بنس أيضاً إن ترامب أوضح للرئيس الصيني شي جين بينج أن الولايات المتحدة يجب أن ترى تغييرات هيكلية في ممارسات الصين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتلك التي تجبر شركات أمريكية على نقل التكنولوجيا إلى شركات صينية.

وفي وقت لاحق، أبلغ لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الصحفيين أن الولايات المتحدة لا تخفف موقفها في المحادثات بشأن أي من مطالبها تجاه الصين. (رويترز)