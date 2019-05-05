شكرا لقرائتكم خبر عن «تبخر» الحقوق.. غياب الرقابة أم غياب المستثمر؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

فيما يسود الاقتصاد الوطني حالة من الإيجابية، مع وجود مجموعة من المبادرات والمحفزات الاقتصادية على الصعيدين الخارجي والداخلي، إضافة إلى النتائج القوية لبعض الشركات، وفي مقدمتها البنوك، وفي ظل ظهور المزيد من الاندماجات والاستحواذات، تطل علينا شركات مساهمة عامة، أثرت سلباً في نفسيات المستثمرين، نتيجة إخفاقاتها المالية والإدارية، وقصور في الرقابة والشفافية على هذه الشركات.

وأمام هذه المعطيات، يتساءل الخبراء عن الجهات المسؤولة عن تبخر حقوق المستثمرين في أكثر من شركة مساهمة، مثل: «دريك آند سكل»، والتي تكبدت خسائر متراكمة عند خمسة مليارات درهم، وديون لامست تسعة مليارات درهم، كما أن الشركة مدينة ل45 بنكاً محلياً ودولياً، الأمر الذي يعقد مسألة استرجاع مساهمي الشركة لأموالهم، أو قد يجعلها تكاد تكون معدومة، لاسيما مع انكشاف بنوك محلية ودولية على هذه الديون.

المحلل المالي عميد كنعان، دعا الجهات المختصة، إلى دراسة أوضاع الشركات المساهمة العامة، والحالات التي أدت إلى تبخر رؤوس أموال بعض تلك الشركات، ولا سيما التي تعاني خسائر جسمية، لتجنب تكرار ما حصل، في وقت يسود الاقتصاد الوطني حالة من الإيجابية، بعد إعلان نتائج البنوك القوية للربع الأول، والاندماجات والاستحواذات المرتقبة على صعيد المصارف والعقار والتأمين، والمبادرات الاقتصادية على الصعيدين الخارجي والداخلي، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة للفترة الماضية، وتحديداً الاتفاقيات مع الصين التي من شأنها تحريك الاقتصاد وجذب المزيد من رؤوس الأموال.



ضعف الرقابة



وأوضح كنعان أنه كلما اقتربنا من طي صفحة الحالة النفسية للمستثمرين، ظهرت الأخبار السلبية لنتائج شركات تكبدت خسائر فادحة، مؤكداً أن قطاع البنوك يحظى برقابة قوية تتمثل بالمصرف المركزي، وكذلك قطاع التأمين، من قبل هيئة التأمين، لكن هناك ضرورة ملحة لمزيد من الرقابة على باقي القطاعات، خاصة بعد الإعلان عن الخسائر الفادحة ل«دريك أند سكل»، نرى أن الأضرار تجاوزت المستثمرين وانتقلت إلى الدائنين والمقرضين، والسبب في ذلك التأخر بأخذ الإجراءات المناسبة وغياب الإفصاح والشفافية.



فقدان الثقة



وتابع: «مسؤولية فقدان الثقة في الأسواق تتحملها أكثر من جهة رسمية ورقابية وتشريعية، والذين من المفترض أن يكونوا مكملين للخبراء والمدققين والمقيمين، ومن هنا يتطلب من الجهات المعنية دراسة كل حالة من الشركات المتعثرة لمعرفة المتسببين، ومعرفة هل هي أخطاء إدارية أم تلاعبات مالية».

وأشار كنعان، إلى أن المشكلة تكمن في المعلومات المقدمة من الإدارة للمدقق، و هي عبارة عن بيانات غير صحيحة، ولتحديد المسؤول عن تلك الأرقام، فإن الأمر ينحصر في إدارة أو مدقق أو جهات رقابية، علماً أن الجهات الرقابية يجب أن يكون لديها أجهزة تدقيق قوية بكفاءة المدققين الخارجيين، مطالباً الجهات الرقابية و الأسواق، بإعادة النظر بالنظام الرقابي الموجود، من خلال وجود كفاءات عالية تستطيع توجيه السوق، أو اكتشاف المشاكل في وقت مبكر، ووضع حلول لها من أجل تطويقها ومنع انتشارها.



تدخل رسمي

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وشدد كنعان على أن الحاجة تتطلب أيضاً تدخل الجهات الرسمية؛ لمنع تفشي ظاهرة عدم مصداقية البيانات المالية لعدم تكرارها، ومن هنا يجب أن يكون تحليل أكثر للإفصاحات في الأسواق، ومراجعة تصريحات المسؤولين ومحاسبتهم؛ لاكتشاف مدى التناقض وعدم وضوح المعلومة، مما يتطلب من «الهيئة» نشر محضر الجمعية العمومية السنوي، بعد تثبيت كل التساؤلات من مجالس الإدارات، مع الدعوة لمندوب الهيئة للاطلاع على سجلات الاجتماع واعتماد المناقشات؛ ليتسنى محاسبتهم.

وفيما يتعلق ب«دريك»، قال كنعان: على الشريك الاستراتيجي الذي وضع يده على كل البيانات، والذي كان بالإمكان التوصل لحقيقتها في بداية الشراكة، والبحث عن الحلول والجراحة المناسبة لها، اكتشاف تلك البيانات، فقد يكون السبب في انخفاض الحصص الرئيسية للشركاء بنسب مرتفعة من 53% إلى 13%، ونهيب بجميع الجهات الرسمية والرقابية العمل على استعادة الثقة في أسواق المال.



سلطة قضائية مختصة



محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال المحدودة»، قال: لا يوجد لدى هيئة الأوراق المالية والسلع قانون يعطيها القدرة على إصدار قرارات جنائية أو سلطة قضائية خاصة بها، علماً أنها تستطيع فقط إعطاء الأمر بالمخالفات، لكنها لا تستطيع عمل أي شيء لتنفيذ هذه القرارات، مطالباً بإعطاء «الهيئة» صلاحيات تستطيع من خلالها مقاضاة الشركات المتورطة بمخالفات أو تجاوزات مالية.

ودعا ياسين إلى ضرورة تدخل وزارة الاقتصاد حيال شركات مساهمة عامة تكبدت خسائر طائلة، كونها الجهة الرسمية التي ترخص عمل الشركات، مضيفاً أنه في حال لم يتم تشكيل جهات رقابية وجنائية، مع عدم وجود خطة واضحة لمحاسبة المخطئين، فإن ذلك سيؤدي إلى سمعة سيئة لشركاتنا الوطنية.

وشدد أيضاً على أهمية تدخل الجهات المختصة إزاء شركات مساهمة عامة وخاصة تصدر ميزانيات عليها تحفظات، وأن يكون هناك مخاطبة من الوزارة لهذه الشركات؛ للتأكد من سلامة بياناتها المالية.



مسؤولية المدققين



ودعا ياسين إلى تذكير المدققين بمسؤولياتهم المهمة، في وقت قد يخشى بعضهم، من إمكانية تغييره إذا ما قام بإفصاح كامل عن البيانات؛ لذلك فهو مطالب بتحمل مسؤولية التقارير التي يقدمها، ومن الضروري أن يكون على خط مباشر مع الجهات الرقابية التي ترخص عمل الشركات.. مضيفاً: «نحتاج لجهة يكون لديها القدرة المالية والنفس الطويل؛ لترفع القضايا للجهات المعنية، وتقود عملية المحاسبة للإدارات ومجالسها».



ضعف الحوكمة



وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات: «المشاكل التي حصلت في ما لا يقل عن 10 شركات مدرجة في الأسواق المالية، أو غير مدرجة مثل «تبارك»، تتركز في ضعف الرقابة، وهناك انفصام في ما يكتب وما ينفذ.



المستثمر السلبي



ولفت الطه إلى أن المستثمرين لا يزالون سلبيين، عندما لا يعيرون اهتماماً بالجمعية العمومية؛ لأنهم السلطة الأعلى بمجلس الإدارة، وقانون الشركات منح المساهمين قوة لإثبات وجهة نظرهم، مبيناً أن هيئة الأوراق المالية والسلع من أهدافها الاستراتيجية حماية المستثمرين، ويجب أن تخلق خطاً دفاعياً أخيراً في ما يتعلق بالمدققين الخارجيين.

وقال الطه: لا مانع في أن تكون هنالك معايير محلية تسد ثغرات المعايير الدولية، خاصة مع وجود معايير دولية فضفاضة، متسائلاً: لماذا لا نفكر في معايير محلية تزيد من الشفافية، وتقوي الكشوفات المالية لحماية المستثمرين.

وبشأن المستثمر الاستراتيجي، أشار الطه إلى أن قانون الشركات يخول هيئة الأوراق المالية والسلع إصدار التعليمات والإجراءات بشروط المستثمر الاستراتيجي، ومن هنا يجب أن يعامل المستثمر الاستراتيجي معاملة المؤسس.الوعي الاستثماري

إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، تحدث عن ضرورة الوعي الاستثماري في سوق الأسهم تجنباً لإخفاقات، مشيراً إلى أن الاستثمار في سوق الأسهم استثمار علمي وبحثي يتخلله مخاطر، ويحتاج إلى وعي ومتابعة يومية، وأن غياب الوعي الاستثماري والوعي التام بمخاطر الاستثمار، والإلمام بالحد الأدنى من قراءة البيانات المالية وحسن الاختيار، هي من أساسيات التداول للمستثمر.

وبين أنه عند البدء بالقرار الاستثماري لابد من الاطلاع على بيانات الشركة وحجم أصولها وسيولتها وعائد الأرباح ومكرر الربحية، وأداء الشركة على الأقل في آخر سنتين، مضيفاً أن غياب الوعي الاستثماري وإدراك المخاطر والتعجل في قرار الشراء، كلها عوامل من شأنها أن تؤثر في محفظة المستثمر.

ونوه البريقي بالأطر التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تكفل حماية المستثمر بنشر التوعية بشكل يومي على المواقع الإلكترونية، وعبر مواقع التواصل، في إطار الحرص على حماية المستثمر، ورفع درجة وعي الاستثمار وتجنب المخاطر.