وزير الذكاء الاصطناعي لـ الخليج : لن ننفق على تقنيات لا تفيد اقتصادنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

شدد عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”، على أن حكومة دولة الإمارات تعمل على استكشاف وتوظيف أحدث التقنيات والأنظمة المتطورة في العالم، لتحسين الخدمات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يعود بالنفع على سعادة المواطنين والمقيمين وزوار الدولة.

وقال العلماء: إن دولة الإمارات تنظر إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي من ناحية الفوائد الإيجابية، عبر تجربة واستكشاف فوائد هذه التقنيات ومساهمتها في النمو الاقتصادي بالدولة، وبما يعزز من جاذبية الدولة الاقتصادية وكونها موطناً مثالياً للمعيشة والعمل.

وأكد العلماء، أن جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية منفتحة ومتشوقة للتعرف على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير أعمالها، وعبر التعرف على النواحي الإيجابية والفوائد التي تحققها هذه التقنيات، مع استبعاد تأثيراتها السلبية على جميع الاتجاهات.

أوضح عمر العلماء ، أنه إذا كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي ستؤدي لخسارة الوظائف أو كان مردود استخدامها الاقتصادي ضعيفاً، فلا فائدة إذاً من استخدامها، نظراً لتحقيقها ضرراً على الاقتصاد وضياع الميزانيات التي صرفت عليها.

وقال العلماء: إن قيادة الدولة الرشيدة تخصص الميزانيات المالية بهدف تحقيق الرفاه والسعادة والنمو الاقتصادي، وليس مجرد الإنفاق على تقنيات بدون فائدة إيجابية محققة.

أضاف العلماء أن حكومات الإمارات الاتحادية والمحلية خصصت ميزانيات مالية سنوية، بهدف تحقيق التحول للاقتصاد المعرفي والرقمي، ومن ضمن هذه الميزانيات، الإنفاق على الاستخدامات الحديثة للذكاء الاصطناعي

ريادة الدولة

وأشار العلماء إلى أهمية التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة لتنفيذ تطبيقات متنوعة في الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى وجود حزمة كبيرة ومتطورة من تلك البرامج والتطبيقات التي من شأنها ترجمة استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة تؤكد ريادة الدولة في هذا المجال؛ حيث تمتلك من القدرات والإمكانيات والتشريعات والبنية التحتية ما يؤهلها لهذه المكانة.

وأوضح أن وزارة الذكاء الاصطناعي لديها تعاون على سبيل المثال مع وزارة تطوير البنية التحتية، ضمن مشاريع الطرق الاتحادية واستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي لعلاج مرض السل، كما توجد نماذج لاستخدام هذه التقنيات في مؤسسات وطنية أبرزها «أدنوك»، فيما يتعلق بعمليات الاستكشاف وإدارة العمليات وتعزيز الموارد بشكل عام.

وقال العلماء: إنه من الصعب ذكر ميزانيات مالية محددة للإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وإنما توجد مخصصات للتحول للاقتصاد المعرفي ومنها يتم الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل الفوائد لخدمة أهداف الدولة التنموية والمجتمعية بشكل عام ودون إحداث تأثيرات سلبية على المجتمع.

وأشار العلماء إلى أن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة تعمل حالياً على تجربة العديد من الاستخدامات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وقياس أثرها الإيجابي على الخدمات وعلى الاقتصاد بشكل عام.

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برامج ودورات

أضاف أن قيادة الدولة الرشيدة تتأكد من عدم وجود أضرار أو تأثيرات سلبية على الوظائف أو المجتمع، وفي حال تضرر وظائف محددة من هذه التقنيات يأتي دور الجهات الحكومية لتنفيذ برامج لإعادة تأهيل أصحاب هذه الوظائف لمواكبة هذه التطورات بناءً على هذه القياسات والتجارب.

وقال العلماء: إن الدولة أطلقت فعلياً العديد من البرامج والدورات لتهيئة الكوادر البشرية العاملة لمواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والتي منها على سبيل المثال: إطلاق كليات التقنية العليا «أكاديمية الذكاء الاصطناعي» الأولى من نوعها في الدولة، بالشراكة مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، لتوفير برامج تعليمية وتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، تسهم بتطوير معارف وخبرات الكوادر الوطنية، وتعزز قدرتها في هذا المجال للتعامل مع المتغيرات الوظيفية المستقبلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد العلماء، أن إطلاق «الأكاديمية» يأتي في إطار دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، والإسهام في توفير منصة جديدة يمكن للشباب من خلالها الحصول على مهارات جديدة تتيح لهم تطوير قدرات وإمكانيات إضافية تساعدهم بتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

منظومة متكاملة

عن إمكانية رؤية نماذج أعمال فعلية مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي قال العلماء: إن العديد من مظاهر التكنولوجيا الحديثة المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي قد دخلت حياتنا فعلياً، عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر تقنيات مبتكرة من قبل شركات عالمية كبرى مثل «أمازون» و«جوجل» وغيرها وبالتالي فإن وجود الذكاء الاصطناعي بدأ يوجد في حياتنا دون أن نشعر وبصورة تدريجية وعبر ما نراه من العديد من التطبيقات المبنية على البيانات.

وبيّن العلماء أن التكنولوجيا أصبحت أداة رئيسية لتطوير القطاعات الحكومية والخاصة، ومعياراً لتقديم الخدمات وأداء المنتجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتلبية كافة المتطلبات وابتكار مفاهيم جديدة ترتقي بمستوى حياة أفراد المجتمع، مشيراً إلى ريادة دولة الإمارات في تبني الأفكار المبتكرة لتوظيف التكنولوجيا بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية.

ولفت العلماء إلى أن حكومة الإمارات تتبنى تشكيل منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، تقوم على تطوير هذا القطاع وتعزيزه بأطر الحوكمة والأخلاقيات، إدراكاً لأهميته ودوره الحيوي في تطوير قطاعات مستقبلية جديدة تعود بالخير على المجتمعات، ومن خلال صياغة مجموعة من المفاهيم والاستراتيجيات والأفكار المستقبلية ودراسة آليات إنجازها وتنفيذها.