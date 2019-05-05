شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مجرّب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:
الحذر الشديد
على الرغم من أنّ الحذر الشديد واليقظة كانا مطلباً أساسياً فيما مضى، إلّا أنّ الحذر أصبح اليوم أمراً مزعجاً وخانقاً. ويمكن تسمية الحذر الشديد بوسواس السلبية، وكل ما عليك فعله هنا تخيل أنّ هذه الأفكار السلبية شخص لا ترغب في وجوده، وهو يزعجك دائماً، أغمض عينيك لحظة، واطرد هذا الشخص، والذي يمثّل الفكرة السلبية. لا تجعلها تتحكم فيك، بل اصرفها، وادخل إلى الاجتماع وتحدّث عن أفكارك من دون خوف.
تدرّب على الكتابة الإبداعية
إن وجدت نفسك تقضي وقتاً أطول ممّا ترغب في المنزل، أو إن كنت تبحث عن طريقة تقضي بها وقتك، حاول التدرب على الكتابة الإبداعية. قد تكون في شكل نثر أو شعر. وفي الحالتين، قد تصبح الكتابة الإبداعية طريقة عظيمة للتواصل مع جانبك الإبداعي. قد تزهر هذه الموهبة لتصبح شيئاً غير متوقعاً.
ابحث عن القيود
الكثير من قراراتنا، وخاصّة في بدايات حياتنا، تعتمد على مقدار شعورنا بالأمان في البيئة المحيطة بنا. قدرتنا على تكوين علاقات مترابطة مع الآخرين تعد بنفس الأهميّة. وحتى في مرحلة متأخرة من حياتنا، مخاوفنا التي نبعت في طفولتنا بمقدورها أن تعوق تصرفاتنا. يمكنك تحدي الريبة بداخلك عبر تحدي القيود المختلفة المفروضة على بيئتك. وبهذه الطريقة، ستكتشف إمكانات جديدة في الحياة.
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