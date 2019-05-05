بافيت يأدافع عن استثماراته في النفط و«مازون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «بيركشاير هاثاواي» التي يرأسها وارين بافيت عن نتائجها الفصلية؛ وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة.

وبلغ صافي أرباح الشركة 21.7 مليار دولار، بدعم من تحسن نتائج الاستثمارات، ونتجت الأرباح عن استثماراتها في شركة «بي إن إس أف» للسكك الحديدية، وفي المرافق العامة، بينما خسرت استثماراتها في التأمين 4 %. يذكر أن الشركة تكبدت خسائر بلغت 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي.

كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 5.5٪ عن العام الماضي بواقع 5.6 مليار دولار. وسجل النقد زيادة 2% منذ شهر ديسمبر ليصل إلى 114.1 مليار دولار.

ولم يتضمن التقرير نتائج شركة «كرافت هاينز»؛ حيث تبلغ حصة «بيركشاير» فيها حوالي 27% كأكبر المساهمين؛ لأن الأخيرة لم تعتمد نتائجها في هيئة سوق المال رسمياً.

وأبدى وارن بافيت اهتماماً أكبر في صناعة النفط من خلال استثمارات «بيركشاير هاثاواي» الأخيرة البالغة 10 مليارات دولار لدعم عرض «أوكسيدنتال بتروليوم» لشركة «أناداركو بتروليوم»، واعتبره بمثابة الرهان على حوض برميان. وقال بافيت: «حوض البرميان يعني أربعة ملايين برميل يومياً، إنه أمر لا يصدق، إلى جانب أنه يعتبر آخر اكتشاف عظيم للولايات المتحدة قبل 40 عاماً».

ودافع «عرّاب أوماها» عن استثماره المتأخر في «أمازون» مشيراً إلى أنه لا يزال استثماراً مربحاً.

وفي حديثه حول «البتكوين» قال وارن بافيت: «البتكوين أشبه بآلة لعب القمار... وتم تسجيل العديد من عمليات الاحتيال المرتبطة بهذه العملة، باختصار البتكوين لا ينتج أي شيء وهو ليس استثماراً بالنسبة لي».