شكرا لقرائتكم خبر عن 300 إماراتي يسجلون في برنامج «أدنوك الفنية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، عن تسجيل أكثر من 300 طالب إماراتي؛ للانضمام إلى برنامج «أكاديمية أدنوك الفنية» خلال النسخة الثانية من فعالية «اليوم المفتوح» السنوية التي نظمتها الشركة في مقر الأكاديمية بالشوامخ؛ بهدف تعريف الطلبة المهتمين وأولياء أمورهم بالمناهج الدراسية والبرامج التدريبية التي توفرها الأكاديمية؛ لتدريب الشباب الإماراتي، وتزويدهم بالمهارات الضرورية، وإعدادهم للعمل في شركات مجموعة «أدنوك». وأوضحت الشركة: إن أكثر من 3500 شخص قاموا بزيارة الصفحة الخاصة ببرنامج «أكاديمية أدنوك الفنية»، ما يؤكد اهتمام الشباب الإماراتي المتزايد بالالتحاق ببرامج التدريب، أثناء العمل، التي توفرها الأكاديمية.

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