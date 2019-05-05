شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار» تبيع كامل وحدات «سيردانا» في «ميناء راشد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

قال مصدر مطلع في «إعمار العقارية»، إن الشركة أغلقت أمس مبيعات مشروع «سيردانا» ضمن المرحلة الأولى في «ميناء راشد»، الذي تطوره بالشراكة مع موانئ دبي العالمية باستثمارات تصل إلى 25 مليار درهم. وبيعت الوحدات المطروحة بالكامل خلال ساعات وسط إقبال قوي من المستثمرين والمشترين النهائيين. ومن المتوقع إنجاز المشروع، وتسليمه بحلول سبتمبر/‏ أيلول 2022.

وافتتحت «إعمار» أمس في «كوين إليزابيث 2» مبيعات مشروع «سيردانا» السكني الجديد في ميناء راشد. وهو يتكون من أربعة مبانٍ فاخرة تضم شققاً بغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إضافة إلى بنتهاوس من 4 غرف نوم.

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