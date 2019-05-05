«إكسون موبيل» تسعى لتعويضات من كوبا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت «إكسون موبيل» دعوى قضائية ضد شركة النفط الكوبية الحكومية ومجموعة اقتصادية كوبية كبرى، بسبب ما أسمته «الاتّجار غير المشروع» في أصولها التي صادرتها ثورة فيدل كاسترو في العام 1959.

وتستهدف الدعوى، التي تم تقديمها الخميس في محكمة فيدرالية في واشنطن، الحصول على 280 مليون دولار من شركتي كوبا-بيتروليو وسيمكس، اللتين تديران محطات خدمات الوقود في الجزيرة.

وتأتي الدعوى إثر إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشهر الفائت تفعيل الفصل الثالث من قانون هيلمز بورتون الصادر عام 1996.

ويسمح القانون لمن صودرت ممتلكاته بعد الثورة الكوبية بملاحقة المؤسسات التي جنت أرباحاً بفضل شركات تم تأميمها بعد ثورة 1959.

وقالت «إكسون» في الدعوى: إنها تسعى للحصول على تعويض «عن الممتلكات التي صادرها نظام فيدل كاسترو في العام 1960، بما في ذلك مصافي النفط ومحطات الخدمات التي لا تزال مستخدمة حتى الآن، على الرغم من أنها (إكسون) لم تتلقّ أي تعويض عن هذه الممتلكات». (أ ف ب)