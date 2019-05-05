«روّاد» تكرّم 56 من منتسبي برامجها للدبلوم والماجستير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



كرّمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، عدداً من منتسبي برامج الدبلوم والماجستير التي توفرها المؤسسة لأعضائها بهدف إثراء معارفهم، وتعزيز قدراتهم المهنية كرواد أعمال، وتمكينهم من إنشاء وإدارة وتطوير مشاريعهم الحالية والمستقبلية بالشكل الأمثل.

وتقدم «روّاد» الدعم الفنّي لبرامج التدريب لضمان حصول المنتسبين من روّاد الأعمال على المعرفة الكاملة والنجاح المطلوب والتميّز في المشاريع، وذلك من خلال إجراء دراسة لتحديد القطاعات الواعدة للاستثمار وتصميم برامج تلبي احتياجات أصحاب المشاريع، علاوة على تصميم برامج خاصة لإشراك المؤسسات المعنية بريادة الأعمال ببرامج الماجستير بهدف تهيئة جيل جديد وخبراء بريادة الأعمال.

وأقيم حفل التكريم بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة بحضور سلطان بن هدّة السويدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، وعيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وحمد المحمود، مدير مؤسسة «روّاد» وممثلي الجهات المساهمة في دعم برامج «روّاد» التي تهدف إلى دعم مشاريع أعضاء المؤسسة بالعلم والمعارف الحديثة.

وشكر السويدي المنتسبين في برامج الدبلوم والماجستير على الجهود التي بذلوها في سبيل تطوير مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها بالعلوم الحديثة، مؤكداً أن رؤية «روّاد» في نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى جيل الشباب تنطلق من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ضرورة تطوير الإنسان والارتقاء بكفاءاته، خصوصاً في ظل تنامي أهمية قطاع المشاريع الصغيرة في المساهمة برفد الاقتصاد الوطني.

بدوره، قال حمد المحمود إن وجود أبناء وبنات الوطن على منصة التكريم يحمل عدة رسائل ذات دلالة، من أهمها أن الأوطان لا تبنى إلاّ بالإنسان المخلص في خدمة وطنه، وأن الإنجاز الحقيقي والنجاح الملهِم لا يتحققان إلا بأصحاب الفكر الريادي العملي، بالإضافة إلى أن توجيهات حكومة الشارقة الرشيدة أصبحت علامة فارقة في تدريب وتأهيل الشباب المواطنين لإطلاق طاقاتهم وصقل قدراتهم في مجال ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن نجاح المشاريع الوطنية لأعضاء «روّاد» هو ترجمة صادقة لتلك التوجيهات والتوجهات.