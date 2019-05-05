«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تكرم 23 خريجاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



خرجت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، 23 رائد أعمال في دبلوم مهارات تصميم وتطوير النماذج الأولية للمشاريع الريادية. ويعد الدبلوم ثمرة التعاون بين مركز حمدان للإبداع والابتكار التابع للمؤسسة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة وشركة أوريجن بايس المتخصصة في تقديم الخدمات التقنية والاستشارية في مجال تصميم وتنفيذ المنتجات. ويقدم الدبلوم المهارات اللازمة لبناء وتطوير هذه النماذج الأولية للمشاريع من خلال التدريب وتوفير المعرفة .

وتسعى المؤسسة إلى دعم تحويل النماذج الأولية للمشاريع الى مشاريع تجارية وتنافسية وذات مقدرة على استهداف السوق المحلي، وبالتالي تطوير منتجاتهم وتجسيد أفكارهم المبتكرة من خلال الدعم المقدم في مركز حمدان للإبداع والابتكار، حيث يوفر المركز بيئة أعمال متكاملة لمساعدة رواد الأعمال على بدء وتطوير مشاريعهم الإبداعية والابتكارية وطرح سلسلة من المشاريع الناجحة بقيادة رواد الأعمال، التي لها أثر كبير في كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقام سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، وعلي إبراهيم، نائب المدير العام اقتصادية دبي وعبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم، في مركز حمدان للإبداع والابتكار بقرية الأعمال في دبي.