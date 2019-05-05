«حرة الحمرية» وجهة للاستثمار في آسيا و«التعاون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

حصدت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية للسنة الثانية على التوالي «جائزة الخدمات» في «فئة منطقة التجارة الحرة ووجهة الاستثمار» ضمن جوائز «أقوى العلامات التجارية والشخصيات القيادية العالمية في آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي 2018-2019»، والتي تديرها مؤسسة «يونايتد ريسيرتش سيرفيسز» بإشراف من شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» العالمية.

كما فاز سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بجائزة «آسيا ون» لأفضل 40 قيادياً مؤثراً دون سن ال 40 عاماً في آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي 2018-2019، نظراً لمهاراته القيادية العالية التي برزت في الإشراف على عملية النمو المتواصل وغير المسبوق الذي حققته المناطق الحرة في الإمارة تحت إدارته خلال السنوات القليلة الماضية، ودوره الحيوي في تطوير قطاع خدمات لوجستية ريادي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد المزروعي أن الإنجازات المتتالية التي تحققها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، هي ثمرة الدعم اللامحدود الذي تحظى به المنطقتان وكوادرهما الوطنية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتسلم المزروعي الجائزتين خلال الحفل الذي نظمته مجلة «آسيا ون» و«مجموعة يونايتد وورلد القابضة» أخيراً في دبي، وحضره عدد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والمستثمرين في قارة آسيا ومنطقة الخليج العربي.