الرهان على اجتماع الفيدرالي لم ينفع الأسهم العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

لم تنفع رهانات الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا التي كانت صائبة، مثلما صحت رهاناتها على نتائج الشركات والأجواء الإيجابية المحيطة بمفاوضات التجارة بين بكين وواشنطن، في منح المؤشرات المزيد من المكاسب؛ بل بقيت تحوم حول خط الوسط بين مكاسب دون النصف بالمئة وخسائر بنسب مماثلة.

جاء تقرير الوظائف يوم الجمعة الذي كشف عن مفاجأة سارة سواء لجهة عدد الوظائف التي تحققت خارج القطاع الزراعي الأمريكي والبالغة 263 ألف وظيفة مقارنة مع توقعات بتحقيق 190 ألف وظيفة فقط، أو لجهة تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ خمسين عاماً حيث هبطت إلى 3.6%. ومع ذلك كان تأثير التقرير على حركة المؤشرات محدوداً، خاصة في آسيا التي كانت معظم أسواقها في عطلة على مدار أيام التداول الخمسة، أو في أوروبا التي راهنت عليه لكنها لم تنتعش بعد صدوره إلاّ قليلاً.

ولكن التقرير وما رافقه من بيانات اقتصادية تتعلق بأداء الاقتصاد الأمريكي، ومنها مبيعات البيوت ساعدت الأسهم العالمية على الصمود تحت اللون الخضر، رغم الاعتقاد السائد في أوساط المستثمرين بأن تقييمات الأسهم عموماً بلغت حداً عظيماً قد يكون تحقيق المزيد من المكاسب معه أمراً صعباً.

وفي ظل غياب المؤشرات الآسيوية عن الساحة، راوحت المؤشرات العالمية الرئيسية كلها حول خط مستوٍ بنسب أرباح بين 20% و22% ما عدا مؤشر داكس الألماني الذي حقق مكاسب بنسبة 0.79% وجاءت قريبة من مكاسب الأسبوع الذي سبقه ليغلق على 12412.75 نقطة متصدراً قائمة الرابحين، بينما تراجع نظيره الأوروبي في لندن مؤشر فاينانشال تايمز بنسبة 0.64% منهياً عند 7380.64 نقطة.

وفي وول ستريت تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.14% وأغلق يوم الجمعة على 26504.45 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.22% ليغلق على 8164.00 نقطة ومؤشر «إس أند بي500» بنسبة 0.20% مغلقاً على 2945.64 نقطة.

إلا أن أجواء التفاؤل سيطرت على الأسواق يوم الجمعة، بعد صدور تقرير الوظائف الذي أكد متانة الأداء الاقتصادي الأمريكي وسط تفاؤل آخر بثته الأخبار الطيبة حول قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما أزال المخاوف المتراكمة على مدى عامين من تضرر الاقتصاد العالمي من التوترات التي تتزايد على الساحة العالمية في ظل تصاعد موجة تقديم المصالح الوطنية على حساب التنسيق العالمي. ويعتقد المحللون أن الأسهم تستعد لموجة جديدة من المكاسب خلال الأسابيع المقبلة مستفيدة من محفزات متعددة سواء في الغرب أو في آسيا.