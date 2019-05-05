«غرفة الشارقة» تبحث مع مجموعات العمل جاذبية بيئة الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أهمية المرئيات والمقترحات والمبادرات التي تقدمها مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلتها والتي تسهم في تعزيز خدمة القطاع الخاص وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الشارقة، بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد الإمارة، وتعزيز مساهمة جميع الأنشطة والأعمال الصناعية والتجارية والمهنية في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الشارقة على مختلف الصعد.

جاء ذلك خلال الاجتماع ربع السنوي الأول لعام 2019 مع ممثلي مجموعات العمل الذي استضافته الغرفة في مقرها مؤخراً وعقد برئاسة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، بحضور محمد أحمد أمين المدير العام بالوكالة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، إلى جانب رؤساء ونواب مجموعات عمل قطاعات الصناعة والفنادق ومراكز التسوق والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة.

وأكد عبدالله سلطان العويس في مستهل الاجتماع، التزام «غرفة الشارقة» بوصفها الممثل الأول للقطاع الخاص في إمارة الشارقة، بعقد هذا النوع من اللقاءات التفاعلية مع ممثلي مجموعات العمل بشكل منتظم ودوري، للاطلاع عن قرب على واقع وشؤون مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، والتشاور حول الفرص التي تتيح لهم النمو والازدهار والمنافسة بشكل أكبر في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، منوهاً بحرص الغرفة الدائم على تسخير جهود كافة إداراتها ومؤسساتها لخدمة مجموعات العمل القطاعية ومتابعة أعمالها وتوصياتها ودعم مبادراتها المبتكرة، انطلاقاً من أهمية ودور تلك المجموعات في التنمية الاقتصادية وتطوير قطاعات الأعمال الخاصة.

واستعرض رؤساء مجموعات العمل خلال الاجتماع نبذة عن أبرز الإنجازات السابقة التي حققتها مجموعاتهم، إضافة إلى التعريف بخططهم للمرحلة المقبلة وأهم التحديات التي تواجه قطاعاتهم وتؤثر في النشاط الاقتصادي.واستعرض سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات واقع القطاع العقاري في الإمارة، ومدى التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والذي أسفر عن نجاح كبير لمعرض الاستثمار العقاري «ايكرس» في دورته السادسة لهذا العام.

وسلط لالو صاموئيل رئيس مجموعة قطاع الصناعة الضوء على الواقع الصناعي في الشارقة وإسهامات الغرفة في تجاوز التحديات ووضع حلول ناجعة لها.

وقال ابراهيم الذهب نائب رئيس لجنة تجارة السيارات المستعملة إن قطاع سوق السيارات المستعملة شهد نشاطاً ملحوظاً في مبيعاته ، وقالت سليمة حلاق عضو اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق إن قطاع الفنادق اقترح عدداً من الفعاليات السياحية والمجتمعية والتي سيعمل على تنفيذها وتكثيف الفعاليات والحملات الترويجية لتنشيط الحركة السياحية خلال فصل الصيف.وتمثلت أبرز إنجازات مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق بتفعيل التعاون مع الدوائر المعنيةفي إخراج العروض الترويجية بصورة لائقة، وأشاد بالجهود التي تبذلها «غرفة الشارقة» لإنجاح المهرجانات والمعارض.