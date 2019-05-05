«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع ساحل العاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



التقى محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخراً في مقر الغرفة، توري فامان رئيس غرفة ساحل العاج، وذلك لبحث تعزيز التعاون التجاري بين قطاعي الأعمال في إمارة أبوظبي ونظيره بجمهورية ساحل العاج.

تناول اللقاء استعراض أهم الفرص والمناخات المتوفرة لتحقيق التعاون المشترك، والتنسيق المتكامل الذي يهدف إلى تنظيم الزيارات والوفود التجارية والتعريف بالمجالات الواعدة التي تستقطب فعاليات القطاع الخاص، وتعزز من فرص الاستثمار، في ظل مزايا الانفتاح التجاري ومرونة السياسات الاقتصادية التي تتمتع بها بيئة الأعمال لدى الجانبين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تنمية العمل التجاري.وقدم محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي نبذة عن الخدمات التي تقدمها الغرفة للمستثمرين ورجال الأعمال .

وقال المهيري إنه لا بد من الاستفادة من بيئة إمارة أبوظبي الاقتصادية والجاذبة للأعمال، والتي أصبحت محط اهتمام المستثمرين والاستثمارات الأجنبية لسهولة ممارسة الأعمال وتمتعها بالمناخ الاستثماري الملائم من بنى تحتية آمنة ومستدامة، وتسهيل الإجراءات، وتوفر المزايا التشجيعية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، فضلاً عن اعتبار دولة الإمارات النموذج المثالي للاستقرار السياسي والأمني.