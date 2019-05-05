شكرا لقرائتكم خبر عن من يصلح هيكل رواتب الشركات؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

نيل قيصر *

إذا لم تسارع مجالس الإدارات إلى تحقيق التوازن الأمثل في هيكل الرواتب والأجور، فسوف تتولى المهمة قوى خارجية، وبتكلفة أكبر بكثير على الشركات ومساهميها.

يتغاضى المستثمرون في الأسهم عن واحدة من أكبر مصادر تهديد الأسواق التي تتمثل في التفاوت الصارخ بين رواتب التنفيذيين وموظفيهم في غمرة الضوضاء التي تثار حول مخاطر أخرى مثل التباطؤ الاقتصادي العالمي أو التوترات التجارية أو فرحة أسعار الأسهم المرتفعة جدا.

ففي عام 2015، اعتمدت هيئة تنظيم أسواق المال الأمريكية قاعدة تقضي بأن تكشف الشركات العامة عن متوسط تعويض الموظفين والمدير التنفيذي، بدءاً من السنة المالية 2017. وقد بددت الإحصاءات حتى الآن كل الشكوك المحيطة بهذه المعضلة وهي المبالغ الضخمة التي يحصل عليها التنفيذيون مقارنة مع ما يحصل عليه موظفو الشركات.

وكشفت الأرقام أيضًا أن مئات الشركات الأمريكية المدرجة لا تدفع لعمالها من الأجر ما يكفي لتغطية نفقات المعيشة. وهذا لا شك وضع لا يخدم قضايا الاستدامة. وبينما تتراكم الإفصاحات عن الأجور غير المعلنة، سوف يتكثف الضغط ضد النخبة في تلك الشركات نتيجة ردود الفعل الساخطة. وإذا لم تسارع مجالس الإدارات إلى تحقيق التوازن الأمثل في هيكل الرواتب والأجور، فسوف تتولى المهمة قوى خارجية، وبتكلفة أكبر بكثير على الشركات ومساهميها.

وفي تحقيق أجرته بلومبيرج حول نسبة ما يحصل عليه الرئيس التنفيذي في أي شركة مدرجة على مؤشر«راسيل 1000» الذي يضم أكبر الشركات الأمريكية من حيث قيمتها السوقية، تبين أن أجر العامل في 104 شركات من تلك المجموعة لا يصل إلى الحد الأدنى الذي يحق عنده للمواطن الأمريكي الذي يعيل أسرة مكونة من أربعة أفراد، طلب الإعانة الاجتماعية وهو 25750 دولار سنويا.

وفي الواقع، فإن تكلفة المعيشة أعلى بكثير. وتحجم العديد من الشركات في دفع أجور مناسبة للعمال. ويقدر معهد السياسة الاقتصادية، وهو مؤسسة بحثية مستقلة، أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج إلى دخل سنوي يصل إلى حوالي 70 ألف دولار للحفاظ على «مستوى معيشي متواضع ولكنه مناسب» في المناطق الأمريكية ذات معدلات التكلفة المعيشية المتوسطة. وكشف التحقيق أن متوسط راتب الموظف أقل من 70 ألف دولار سنويا في 497 شركة، أو ما يقرب من نصف الشركات المدرجة على مؤشر «راسل 1000».

بالمقابل يحصل كبار المديرين التنفيذيين على رواتب خيالية، حيث بلغ متوسط راتب وتعويضات المدير التنفيذي في الشركات التي طالها التحقيق 11.8 مليون دولار خلال العام الأخير الذي توافرت بياناته للبحث، شاملة الرواتب والمكافآت ومنح الأسهم والخيارات وغيرها من المزايا. وتبين أن راتب الرئيس التنفيذي يفوق راتب العامل 248 مرة. أما بالنسبة للشركات 104 التي يقل متوسط راتب الموظف فيها عن خط الفقر، فإن النسبة تصل إلى 917 مرة.

هذه الظاهرة جديدة على الاقتصاد والمجتمع. ففي عام 1965 كانت رواتب وتعويضات الرئيس التنفيذي تبلغ 20 ضعف راتب العامل وفقا لإحصاءات معهد السياسة الاقتصادية. ثم تضخمت النسبة تدريجياً خلال العقود الثلاثة التي تلت ذلك، وارتفعت إلى 343 مرة بحلول عام 2000، مع استثناءات قليلة، ولا تزال تحوم حول 300 مرة منذ ذلك الوقت. وتؤكد التجارب التاريخية أن هيكل الأجور في الشركات كان أكثر توازنا، ويمكن أن يكون كذلك مرة أخرى.

ومن الحقائق التي تبعث على التفاؤل أن الشركات قادرة على تحمل أي زيادة مقترحة على أجور العمال. فقد بلغ متوسط أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «راسل 1000» نسبة 10% عام 2018 وهو أعلى معدل منذ عام 1995.كما أن معايير الأداء الأخرى مثل معدلات ربحية السهم وحقوق المساهمين ارتفعت بشكل لافت.

لكن المعترضين على الدعوة لتحقيق التوازن في هيكل الرواتب يقولون إن نسبة الأجور بين الرئيس التنفيذي والعامل مقياس مضلل، لأن حيثياتها تشمل عددا من عناصر احتساب النسبة مثل العاملين بأجر يومي وبدوام جزئي. وعلى سبيل المثال تبلغ نسبة العمال في قطاع التجزئة الذين يعملون بأجر مؤقت كالقطعة والساعة 31%. ولكن حتى لو كان هذا صحيحًا في جميع القطاعات، فإنه لا يزال يعني أن راتب المدير التنفيذي يزيد 200 مرة عن راتب العامل، أو عشرة أضعاف متوسط راتب التنفيذي عام 1965.

وتكثر التنبؤات بحدوث حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في حال عدم معالجة هذا الخلل ويقول بعض الخبراء إن الانفجار قد لا يكون بعيدا. وقد يضطر الجهات الحكومية إلى رفع معدلات ضريبة الدخل على التنفيذيين. واقترحت أوكاسيو كورتيز عضو مجلس النواب عن ولاية نيويورك مضاعفة معدل الضريبة على شريحة الرواتب الأعلى إلى 70 في المئة بدلا من 37 في المئة. وحذر الملياردير راي داليو الحاضرين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مؤخرا من أن أفكار أوكاسيو كورتيز تكتسب مؤيدين لها. وليس هناك ما يضمن أن تقتصر جهود الحكومة الخاصة بتضييق فجوة الأجور،على السياسة الضريبية.

والمسألة لا تتعلق بما إذا كان المديرون التنفيذيون ومؤسسو الشركات والمبتكرون يستحقون كل تلك المكافآت أم لا، لأنهم يستحقونها فعلا. لكن السؤال هو ما إذا كانوا يتقاسمون الغنائم بشكل عادل مع العمال الذين يعتمد نجاحهم عليهم.

الواضح أن الإجابة عن هذا السؤال هي لب المشكلة، لأن الشركات لا تزال تتمتع بهامش مناورة واسع في وضع هيكلية الرواتب والأجور لكن إلى متى؟ يبدو أن طرفا ثالثا سيتولى العملية عاجلا لا آجلا.

* بلومبيرج