شكرا لقرائتكم توصيات مؤتمر فرص العمل للشباب اللبناني: تعميق شراكة القطاعين العام والخاص وقيام المشاريع الصغيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 5 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 23:56

نظمت "جمعية النهوض اللبناني للدراسات والتمكين" (نهوض) و"المعهد العربي للتخطيط" الذي مقره دولة الكويت مؤتمرا حول "توفير فرص العمل للشباب اللبناني في سوق العمل المحلي والدولي والخليجي: التحديات والحلول المستدامة"، في السرايا الحكومية في بيروت برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استمر يومين انتهى بإصدار مجموعة من التوصيات.



وتناول المؤتمر مجموعة من العناوين قدم خلالها عدة محاضرين من لبنان والدول العربية والخليجية ومن منظمات الأمم المتحدة المتخصصة عن سبل ادماج الشباب، دفع النمو ووتيرة خلق الوظائف أمام الشباب اللبناني، تجارب وتطبيقات دولية وعربية ناجحة للحد من البطالة، تحليل أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي ، تدعيم التكامل بين سوق العمل اللبناني والخليجي.

وكان من أبرز المشاركين مدير معهد التخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله، رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة، وزير الاتصالات محمد شقير، وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس، إضافة إلى منسق المؤتمر الدكتور نزيه خياط. وكان للمؤتمر صداه الواسع نظرا إلى انعقاده في ظل الانشغال اللبناني في معالجة الوضع الاقتصادي المتعثر وتصحيح الوضع المالي عبر الموازنة التي يجري التحضير لها من قبل الحكومة.

وتناولت توصيات المؤتمر أربعة محاور.الاول حول تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتشغيلي عبر تسريع الاستثمار وتوجيهه نحو القطاعات الاقتصادية عالية القيمة المضافة والغنية بفرص العمل اللائق مع مراجعة التشريعات وبيئة الاعمال ومرونة سوق العمل واعتماد السياسات الاقتصادية الحديثة بانشاء المناطق الصناعية والعناقيد الاقتصادية.

أما المحور الثاني فتطرق إلى البيانات الإحصائية مع المسح الذي تنفذه مديرية الإحصاء المركزي في لبنان والذي طال حوالي 40 ألف شخص في المحافظات اللبنانية لتوفير مؤشرات جديدة للقوى العاملة افتقدها لبنان منذ عام 2012. ورأت التوصية في هذا المجال أن جمع معطيات إحصائية شاملة للقوى العاملة في لبنان والدول العربية هي القاعدة الاساسية للانطلاق برسم السياسات ووضع البرامج التنفيذية لخطط النهوض الاقتصادي التي تلبي حاجة التحولات السريعة باتجاه الثورة الاقتصادية الرابعة وركيزتها الثورة الصناعية الرقمية.

ودعت إلى إنشاء المرصد اللبناني لسوق العمل، لوضع الدراسات المتخصصة وتحديد خصائص السوق في الدول المستهدفة وصياغة السياسات والإجراءات الهادفة لتحقيق المواءمة بين قوة العمل اللبنانية المتخصصة ومهارتها وحاجات الأسواق المحلية والعربية لها.

أما المحور الثالث فتناول تطوير مناهج التعليم بحيث تنعكس على المهارات التي تتطلبها أسواق العمل المستقبلية بالنسبة للشباب اللبناني بتعزيز المهارات القيادية المبادرة والعمل الجماعي الذي أصبح سمة الاقتصاد الرقمي من أجل تحقيق التنافسية المطلوبة للعمالة اللبنانية في دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة العمالة الآسيوية والأجنبية. كما شددت على وضع برامج تدريب وإعداد وتوجيه مستمر في المؤسسات التعليمية يتجاوز ثقافة الحصول على الشهادات العليا التقليدية التي أصبحت عاملا مؤثرا في رفع وزيادة نسبة العاطلين عن العمل في لبنان والدول العربية.

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وأشارت التوصية إلى تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعميمها إذ أن الذي أصبح معدل العاملين في القطاع العام في لبنان خلال العشر سنوات الاخيرة بالنسبة الى مجموع اليد العاملة من بين الأعلى عربيا قياسا الى المعدلات المشابهة، ومرد هذا يعود الى التوظيف والزبائنية السياسية والى تراجع حاد في النمو الاقتصادي منذ عام 2008 والى اعتباره ملاذا لتوفر الأمن الحمائي، إجتماعيا وصحيا نتيجة الارتفاع المطرد والحاد لمعدلات البطالة الناجم عن انسداد أفق فرص العمل لبنانيا خاصة خلال عامي 2018 و 2019.

كما دعت التوصية إلى استراتيجية جديدة للتعليم المهني والتقني وفق التحولات التكنولوجية والرقمية الحديثة تلبية لاحتياجات أسواق العمل اللبناني والعربي المتسارعة.

وأكدت على ربط الجامعات والمؤسسات التعليمية بالمؤسسات الاقتصادية والتشغيلية لتشبيك احتياجات سوق العمل بدقة وتحقيق المواءمة بينهما باستشراف الوظائف المستقبلية.

دور غرف التجارة والصناعة

وركزت التوصيات في المحور الرابع على دور غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية والعربية بالمؤسسات الاقتصادية عبر توسيع دورها كإحدى أدوات التنمية المحلية الضرورية في رصد الحاجات المستحدثة في سوق العمل وفي رصد تقلبات العرض والطل...ومنح القطاع الخاص الحوافز المالية والإجرائية وتحديث القوانين وجعلها مرنة لضمان إدماج الشباب في سوق العمل.

ودعت إلى إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إنشاء حاضنات الاعمال وتخفيف الأعباء الضريبية عنها.

واعتبرت التوصية أن إعادة هيكلة اقتصادات لبنان والدول العربية من خلال تعزيز اللامركزية الادارية بالتوازي مع الإنماء المتوازن وتحقيق الحوكمة وتعميم الحكومة الإلكترونية هو المسار المركزي الوحيد الذي يمكنه احتضان هذه التحولات المستقبلية الكبرى صوب اقتصاد المعرفة التي ستشهدها المنطقة العربية وفي مقدمها لبنان وهو المسار الوحيد الذي بإمكانه أن يضع حدا لثقافة الفساد والرشاوى المستشرية في منطقتنا العربية".