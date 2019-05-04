الصناعة تتوعد التجار المتلاعبين بالإغلاق المباشر لمحلاتهم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

حذر وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة التجار المتلاعبين بالأسعار من الإغلاق المباشر لمحلاتهم حال عدم الالتزام بالقوائم المقرة من الوزارة بهذا الخصوص.

وعبر الوزير خلال نزول ميداني اليوم بأمانة العاصمة عن الأمل بالتزام جميع التجار بقوائم الأسعار والتفاعل الايجابي مع الحملة الوطنية لحماية المستهلك المستمرة حتى رمضان.

وقال الوزير في محافظة حجة تم مصادرة 121 ألف كيس دقيق وقمح مطحون فاسدة في مخازن برنامج الغذاء العالمي ومقر المجلس الدانمركي بالمحافظة

وأشاد وزير الصناعة بالمحلات والشركات المتجاوبة مع الحملة وتقديمهم تخفيضات فوق المتوقع تجاوبا مع حاجة المستهلك وقدرته الشرائية المحدودة بخاصة مع قرب حلول الشهر الكريم.

وقال الوزير نحذر أن أي مخالف سيتم إغلاق جميع المحلات المخالفة إغلاقا مباشرا خاصة والحملة تدخل أسبوعها الثاني

رافقه خلال الحملة وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني ووكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات عبد الفتاح الشرفي ووكيل الأمانة علي شريم

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إلى ذلك حث وزير الصناعة والتجارة الفرق العاملة ضمن الحملة الوطنية لحماية المستهلك على تحري الدقة والموضوعية في ضبط المخالفين والمتلاعبين مع الحرص على ان تؤتي الحملة ثمارها لصالح المستهلك.

وطالب الوزير خلال ترؤسه اليوم اجتماعا بفرق المتطوعين من المدنيين لانجاز مهمام الحملة المنفذة عبر الوزارة أن يكونوا عونا للوزارة في انجاز مهامها لخلق واقع مستقر سعريا وتموينيا في العاصمة والمحافظات.

وشدد الوزير أن تركز مهام الفرق المتطوعة على مسالخ وشوايات بيع الدجاج في العاصمة لتوحيد اسعارها وفق المحاضر الموقعة بين الوزارة واصحاب المزارع بهذا الخصوص وان يتم البيع وفق الاوزان واسعارها المقرة مع الوزارة.

بدوره حث نائب الوزير محمد الهاشمي الفرق المتطوعة على الحزم في تنفيذ المهام في النطاقات الميدانية المقرة لها من قبل جهات الاختصاص في الوزارة والخطط المعدة لذلك سلفا.

وشدد نائب الوزير على الزام محال بيع الدجاج بإشهار الأسعار وفق أوزان كل فئة

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني وعبد الله نعمان الوكيل لقطاع التجارة الداخلية ووكيل أمانة العاصمة علي شريم ومدير العمليات المركزية بالوزارة محمد الهلاني.