شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى يفاجئ الجميع بأغنية رائعة لمدينتي بصوت أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اليوم مجموعة هشام طلعت مصطفى عن إعلان أغنية جديدة لمشروع مدينتي. وأغنية إعلان مدينتي الجديدة بصوت الفنانة المتألقة أصالة، تأليف الشاعر أمير طعيمة. وتبرز كلمات إعلان أغنية مدينتي الجديدة التي طرحتها مجموعة هشام طلعت مصطفى جمال المدينة والعلاقة الوطيدة المترابطة بين المدينة التى شيدتها مجموعة هشام طلعت مصطفى وسكانها مما اسهم في ترسيخ مجتمع ينبض بالحياة في مدينتي وتقول كلمات الاغنية للشاعر المبدع أمير طعيمة والحان عمرو مصطفى وتوزيع فهد : كنا هنا انت وانا والغرام والحب ربيع يجمعنا هل تذكر تلك الايام اهديتنى عقداً من ورد وقصائد حب واشعار وحروف اسامينا الاولى المحفورة فى الاشجار تحكى للعالم قصتنا ويظل بريق مدينتنا يتلالأ ليلا ونهار مدينتى ... مدينتى مدينتى ... مدينتى مدينتى ... مدينتى مدينتى هى والجمال مترادفان Advertisements باشاعة شمس ذهبية تتزين كل الاركان اشجار زهر و ورود تكسوها بكل الالوان ونسائم صيف تلمسنا ترسمنا فوق الاغصان تتطلع لغد يعرفنا بأنامل عشق يعزفنا يا حبيبى مثل الالحان مدينتى ... مدينتى مدينتى ... مدينتى مدينتى ... مدينتى هى بيتى وبستانى عائلتى واهلى وكيانى وجمال الدنيا فى مكان يشبهنى يشبه احلامى هى موطن كل الاحباب ورحيق محبة أنساب يتسلل بين الاوردة يجرى كالدم بشريانى مدينتى ... مدينتى مدينتى ... مدينتى مدينتى ... مدينتى

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