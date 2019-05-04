شكرا لقرائتكم خبر عن محلل يتوقع تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة للاقتراب من مستوى 14600 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية شهد استقرارا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بعد ارتداده من مستوى الدعم 14600 نقطة، بفعل تحرك منفرد لسهم البنك التجارى الدولى، الذى يستحوذ على أعلى وزن نسبى بالمؤشر، مما دفع المؤشر للاقتراب من مستوى المقاومة الفرعى 15000 نقطة، والتى لم يتمكن من ملامستها.



وتوقع أدهم جمال الدين أن يتحرك المؤشر الرئيسى للبورصة للاقتراب من مستوى الدعم 14600 نقطة خلال الأسبوع الحالى، والتحرك بينه وبين 15000 نقطة، مضيفا أنه حال اختراق مستوى الدعم 14600 نقطة إشارة سلبية استباقية بالنسبة للمؤشر ككل، خلال المستويات الحالية.

وتابع: وبغض النظر عن أداء المؤشر بعض الأسهم تظهر إمكانية استقرار أعلى دعوما مهمة، يتم متابعتها ومراقبة أحجام التداولات عليها بشكل منفصل مثل بالم هيلز، العربية لحليج الأقطان، مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 14880.39 نقطة خلال جلسات الأسبوع الماضى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 649.02 نقطة.