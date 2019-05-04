"سأتابع يومياً".. وزير النقل يوجه 3 رسائل للعاملين بمشروع القطار المكهرب

كتب - أسامة عبدالكريم:
تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بدء الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب "السلام/العاصمة الإدارية/العاشر من رمضان"، اليوم السبت، حيث تابع بداية استلام الشركات للمواقع على الأرض وبداية وصول المعدات لها للبدء الفوري في أعمال الرفع المساحي والتصميمات.
بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور التبادلية، حيث استعرض الوزير التخطيط العام للمنطقة التي يوجد بها المحطة والتي تعتبر نموذجًا للنقل متعدد الوسائط (الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والسكك الحديدية- القطار المكهرب- موقف الأتوبيسات)، ثم تفقد...
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