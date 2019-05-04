شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قرارات عاجلة من غرفة شركات السياحة لإحكام الرقابة على موسم العمرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت غرفة شركات السياحة تعمل على إحكام السيطرة على موسم العمرة 1440هـ، بعد تطبيق المملكة العربية السعودية لنظام التأشيرة الإلكترونية، والتى تتيح لشركات السياحة إصدار التأشيرات دون الرجوع للقنصلية وبالتالى فقدت وزارة السياحة والغرفة السيطرة على الاعداد الخاصة بالمعتمرين.

وأصدرت الغرفة 6 قرارات عاجلة، بعد اجتماع عقدته اليوم برئاسة حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الغرفة وبحضور ممثلي القطاع الخاص في اللجنة العليا للعمرة والحج وممثلي الشركات في مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية .

واشتملت قرارات الغرفة التى سيتم تنفيذها بشكل عاجل على:

أولاً: إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات السياحية التي خالفت أو ستخالف ضوابط العمرة والقرارات الجديدة الملحقة بها لموسم 1440 هـ وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة.

Advertisements

ثانياً: رفع قرار مجلس إدارة الغرفة بإلغاء ترخيص الشركات المخالفة وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة للدكتورة / وزيرة السياحة طبقا للمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 68 الصادر بإنشاء الغرف السياحية، وإبلاغ هذا القرار للجهات المعنية.

ثالثاً: التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على كافة البيانات لأعداد المعتمرين المنفذين من خلال كل شركة سياحية مصرية وتاريخ سفر وعودة المعتمرين لمعرفة من تجاوز الأعداد المصرح بها أو من قام بترحيل الأعداد من شهر شعبان إلى شهر رمضان أو من تهرب من سداد الرسوم لإتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضدهم .

رابعاً : التنسيق مع اللجنة الوطنية للعمرة لإبلاغ الوكلاء السعوديين المتعاقدين مع الشركات المصرية المخالفة بتحميلهم كافة المسئوليات عن المعتمرين المصريين داخل الأراضي السعودية وكذلك حظر التعامل معهم في السوق المصري .

خامساً: إيفاد لجان للمملكة العربية السعودية فوراً لرصد المخالفات ومتابعة أحوال المعتمرين على مدار الساعة .

سادساً : إستمرار عقد إجتماعات بصفة دورية بين الغرفة واللجنة العليا للعمرة والحج لمتابعة تنفيذ تلك القرارات ودراسة الخطوات والقرارات التي سيتم إتخاذها في المرحلة القادمة والمستقبلية لحماية الشركات الملتزمة والمعتمرين على حد سواء.