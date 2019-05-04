شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة التجارية تجتمع غدًا لبحث توقيع وثيقة تأمين على أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية فى الجيزة، عن عقد اجتماع لمجلس الغرفة، غدًا الأحد، وذلك لبحث توقيع وثيقة تأمين على كافة التجار المنتسبين للغرفة، مشيرًا إلى مشاركة إحدى شركات التأمين فى الاجتماع.

وأضاف فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أن هناك قرابة 52 ألف 626 تاجر من منتسبى غرفة الجيزة، لذلك ستكون و ثيقة التأمين على ممتلكات وحياة التجار من منتسبيها هى الأكبر بعد غرفة القاهرة التجارية.

يشار إلى أنه من المقرر انتخاب 8 أعضاء لمجلس إدارة غرفة الجيزة 15 يونيو المقبل، حيث تجرى الانتخابات فى 6 لجان منها 3 لجان بمقر الغرفه بالإضافة إلى لجنة واحدة فى مقر الغرفة الفرعية فى مدينة 6 الكتوبر ولجنتين فى مقر الغرفة بالبدرشين.