شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير سعر طبق الفول خلال شهر رمضان.. شعبة البقوليات تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طبق الفول من الوجبات الأساسية خلال شهر رمضان خاصة على السحور، لكن نظرا لأن الجزء الأكبر من الفول يتم استيراده من الخارج، مما يجعله عرضة للتقلبات العالمية فى الأسعار، الأمر الذى يجعلنا نتساءل عن مستقبل سعر الفول فى شهر رمضان.

فى هذا الإطار يرى عبور فرج نائب رئيس شعبة البقوليات فى غرفة القاهرة التجارية، أن الأسعار ستكون مستقرة فى شهر رمضان، مشيرا إلى أن قرابة 90% من الفول الذى نستهلكه يتم استيراده من الخارج و10% إنتاج محلى.

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وبشأن الأسعار فى رمضان، قال إن الفترة الحالية تشهد حصاد الفول البلدى ويسجل سعره 22 جنيها للكيلو فى الجملة ويصل المستهلك ما بين 24 إلى 26 جنيها، لافتا إلى أن سعر الفول المستورد يتراوح بين 18 إلى 20 جنيها للكيلو.

وبشأن الكميات المتاحة من الفول استعدادا لشهر رمضان، أوضح عبور فرج، أنه تم استيراد شحنات فول بكميات كبيرة جدا لكنها بشكل مجزأ مما يجعل من الصعوبة تحديد الكمية الموجودة فى السوق، لافتا إلى أنه بدءا من العام الجارى تم التعاقد على شحنات كثيرة الأمر الذى يجعل المخزون فى رمضان يفوق الاحتياجات.

يذكر أن معارض أهلا رمضان التى تقيمها وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية، توفر كافة السلع الأساسية بأسعار تقل نحو 20 – 25% عن أسعار السوق، وتوفير الكميات من جميع الأصناف من أرز وسكر ومكرونة ودقيق وبقوليات بأنواعها وزيت وسمن وشاى.