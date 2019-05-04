سوفت بنك تدرس طرحا أوليا لصندوق رؤية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تخطط مجموعة سوفت بنك اليابانية لطرح أولي لصندوقها الاستثماري «رؤية سوفت بنك».

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أمس نقلا عن مصادر بأن مجموعة سوفت بنك تدرس طرحا عاما أوليا لصندوق رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار، والذي يقتنص عادة حصصا كبيرة في شركات التكنولوجيا سريعة النمو.

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وبحسب الصحيفة الأمريكية، تجري سوفت بنك مفاوضات أيضا مع سلطنة عمان للاستثمار في صندوق رؤية.

وكانت تقارير نقلت عن مسؤولين كبار في الشركة قولهم خلال مؤتمر في لوس أنجلوس هذا الأسبوع «إن الصندوق يخطط أيضا لمضاعفة عدد موظفيه على مدى الثمانية عشر شهرا المقبلة لمواكبة وتيرة إبرام الصفقات من جانب سوفت بنك».

وسبق أن أعلنت الشركة أنها تخطط لإقامة صندوق استثمار ثان، وهي تجري بحسب تقرير وول ستريت جورنال محادثات مع البنوك لمساعدتها في جمع جانب من التمويل.

وصندوق رؤية سوفت بنك، والذي عرف اختصارا بـ»SVF»، هو صندوق استثماري سعودي - ياباني، تديره شركة تابعة لمجموعة سوفت بنك اليابانية. افتتح الصندوق في 25 نوفمبر 2016، وفي 20 مايو 2017 أصبح الصندوق أكبر صندوق للاستثمار المباشر بعد أن جمع نحو 100 مليار دولار، سيستثمرها في قطاعات التكنولوجيا، مثل الذكاء الصناعي والروبوتات.