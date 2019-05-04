شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض التضخم السنوى فى تونس إلى 6.9% في أبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية يوم السبت أن معدل التضخم السنوي في تونس انخفض في أبريل إلى 6.9 % مقارنة ب7.1 % فى مارس.
وسجل التضخم 7.3 % في فبراير ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.75 % من 6.75 % في فبراير الماضي لمكافحة التضخم المرتفع، في زيادة هي الثالثة من نوعها على مدى الاثنى عشر شهرا الأخيرة.
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