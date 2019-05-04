شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 4 - 9 من مايو الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية اليوم السبت الموافق 04 مايو 2019 لمناقشة البيانات المالية المدققة للربع الأول لعام 2019، بالاضافة إلى مناقشة بعض المسائل الخاصة بالشركة.

ويحل غدا الأحد موعد أحقية توزيع أرباح سنوية لمساهمي كل من شركة فودكو القابضة، الوثبة للتأمين، أرابتك القابضة، إسمنت الفجيرة، القدرة القابضة، إعمار مولز، وإعمار للتطوير.

وفي اليوم ذاته ينعقد مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة وغلفا للمياه لمناقشة النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري.

كما ينعقد اجتماع مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات للاستثمار وشركة دبي للتأمين يوم الاثنين الموافق 6 مايو الجاري لمناقشة النتائج المالية للربع الأول من 2019 .

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وتناقش الجمعية العمومية لشركة دريك آند سكل المدرجة بسوق دبي المالي يوم الثلاثاء المقبل لاقرار النتائج السنوية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

وينعقد مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل المدرجة بسوق دبي المالي يوم الثلاثاء المقبل وذلك لمناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 ، وأعمال أخرى للشركة.

ويحل يوم الأربعاء القادم موعد أحقية توزيع الأرباح السنوية لمساهمي شركة الفجيرة الوطنية للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي المالي، فيما تجتمع في ذات اليوم الجمعية العمومية لشركة الأغذية المتحدة المدرجة بسوق دبي المالي لمناقشة تعيين مدقق حسابات خارجي للعام 2019، وتحديد أتعابه.

ويجتمع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"يوم الأربعاء الموافق 08 مايو 2019 وذلك لمراجعة النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019م واعتمادها ان وجد ذلك مناسبا.

ويوم الخميس القادم، يحل موعد توزيع الأرباح على مساهمي شركة دار التمويل وواحة الزاوية القابضة وذلك عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

كما يناقش مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة في ذات اليوم تقرير المدير العام عن وضع الشركة والبيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.