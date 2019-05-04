شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 4 – 5 – 2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 4 مايو ارتفاع ملحوظ بعد يومين من الانخفاض، وبلغ الارتفاع جنيهين لكل عيار فى سوق الصاغة، عقب عودة السعر العالمى للذهب للصعود مجددا، حيث صعدت الأوقية من 1269 دولار إلى 1278 دولار.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
معدن الذهب من المعادن التى تحرص الأسر المصرية على شراءه فى المناسبات المختلفة، لكن يزداد الطلب على شراء الذهب فى مصر خلال فترات الأعياد، خاصة عيد الفطر حيث تزيد حفلات الخطوبة.
الطلب على الذهب فى صعيد مصر يكون بصورة أكبر على عيار 21 حيث تحرص محافظات الصعيد على شراءه لسهولة بيعه ولمعته الواضحة، فيما يزداد الطلب على الذهب عيار 18 فى القاهرة الكبرى.
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