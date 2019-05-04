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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجلة الاقتصادي
سياحة الإمارات..
فصل جديد من النمو والازدهار
تاريخ النشر: 04/05/2019
يتجه قطاع السياحة في الإمارات نحو مرحلة من النمو والإزدهار مع إقتراب إكسبو 2020 دبي، وخاصة مع تحول الدولة إلى وجهة عالمية للسياحة، الإمر الذي يجعل القطاع رافداً حيوياً للإقتصاد الوطني، ومحركاً نشطاً للاستثمارات.
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