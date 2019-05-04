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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجلة الاقتصادي سياحة الإمارات.. Advertisements فصل جديد من النمو والازدهار

تاريخ النشر: 04/05/2019

​ يتجه قطاع السياحة في الإمارات نحو مرحلة من النمو والإزدهار مع إقتراب إكسبو 2020 دبي، وخاصة مع تحول الدولة إلى وجهة عالمية للسياحة، الإمر الذي يجعل القطاع رافداً حيوياً للإقتصاد الوطني، ومحركاً نشطاً للاستثمارات.

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