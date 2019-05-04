الاقتصاد

قطاع الخدمات البريطاني يعود للنمو في إبريل

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شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الخدمات البريطاني يعود للنمو في إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح، أمس، أن قطاع الخدمات البريطاني الضخم، سجل نمواً هزيلاً في إبريل/‏نيسان، بعد انكماشه في الفترة السابقة على الموعد النهائي الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس/‏آذار.
وفي دليل ينبئ بأن الاقتصاد عموماً يواجه حالة من الجمود، ارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت/‏سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني إلى 50.4 في إبريل/‏نيسان من 48.9 في الشهر السابق، وهو ما يزيد قليلاً فحسب على مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتتفق هذه القراءة مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
لكن طلبيات التوريد الجديدة تراجعت مجدداً، وسجل مارس/‏آذار وإبريل/‏نيسان معاً، أضعف شهرين لشركات الخدمات البريطانية في أكثر من ستة أعوام.
(رويترز)

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