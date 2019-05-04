شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات شركة النفط الوطنية الفنزويلية تزيد 8% في إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات من «رفينيتيف أيكون» أن صادرات شركة النفط الوطنية الفنزويلية «بي.دي.في.اس.ايه» في إبريل/نيسان بلغت 1.06 مليون برميل يومياً من النفط الخام ومنتجات التكرير بزيادة 8% عن مارس/آذار؛ حيث نجحت الشركة الخاضعة لعقوبات في زيادة الشحنات إلى الصين.
وفرضت الحكومة الأمريكية أشد العقوبات على الإطلاق على الشركة في نهاية يناير/كانون الثاني مما أدى لاضطراب تدفقات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة التي كانت في السابق المقصد الأول لصادرات خام فنزويلا عضو أوبك.
ووفقاً للبيانات، تراجعت صادرات النفط الفنزويلي 40% في الشهر الأول بعد فرض العقوبات؛ لكنها ظلت مستقرة منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك في الأغلب إلى الشحنات المتجهة إلى مشترين من الصين والهند.
غير أن الوضع قد يتغير في مايو/أيار؛ حيث انقضت المدة الممنوحة للشركات الأمريكية؛ لإنهاء الاتفاقات القائمة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية يوم 28 إبريل. (رويترز)
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