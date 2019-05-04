صادرات شركة النفط الوطنية الفنزويلية تزيد 8% في إبريل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات من «رفينيتيف أيكون» أن صادرات شركة النفط الوطنية الفنزويلية «بي.دي.في.اس.ايه» في إبريل/‏نيسان بلغت 1.06 مليون برميل يومياً من النفط الخام ومنتجات التكرير بزيادة 8% عن مارس/‏آذار؛ حيث نجحت الشركة الخاضعة لعقوبات في زيادة الشحنات إلى الصين.

وفرضت الحكومة الأمريكية أشد العقوبات على الإطلاق على الشركة في نهاية يناير/‏كانون الثاني مما أدى لاضطراب تدفقات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة التي كانت في السابق المقصد الأول لصادرات خام فنزويلا عضو أوبك.

ووفقاً للبيانات، تراجعت صادرات النفط الفنزويلي 40% في الشهر الأول بعد فرض العقوبات؛ لكنها ظلت مستقرة منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك في الأغلب إلى الشحنات المتجهة إلى مشترين من الصين والهند.

غير أن الوضع قد يتغير في مايو/‏أيار؛ حيث انقضت المدة الممنوحة للشركات الأمريكية؛ لإنهاء الاتفاقات القائمة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية يوم 28 إبريل. (رويترز)