الذهب قرب أدنى مستوى في 4 أشهر بعد موقف «الاحتياطي الفيدرالي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حومت أسعار الذهب، أمس، قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، الذي سجلته خلال الجلسة السابقة؛ بعد أن أضعف مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات خفض الفائدة في المدى القريب، معززاً الدولار، ودافعاً المعدن صوب انخفاض أسبوعي.

وارتفاع الدولار يجعل الذهب أعلى كُلفة لحملة العملات الأخرى.

وكان السعر الفوري للذهب من دون تغيير يذكر عند 1270.46 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة، انخفض المعدن إلى 1265.85 دولار، وهو أقل سعر له منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول. وفقد الذهب حوالي 1.2% منذ بداية الأسبوع الحالي.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1271.20 دولار للأوقية.

وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي قال، يوم الأربعاء، إن مخاطر التضخم التي كشفتها بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إنما تقوم على عوامل عابرة، وأنه لا حاجة إلى تغيير أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

واستقرت الفضة عند 14.63 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، لتظل قرب أقل مستوى فيما يزيد على أربعة أشهر 14.52 دولار الذي لامسته في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.7% إلى 854.12 دولار للأوقية؛ بعد أن لامس أدنى مستوى في شهر البالغ 839 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، في حين تقدم البلاديوم 0.1% إلى 1356 دولاراً للأوقية.

( رويترز)