شكرا لقرائتكم خبر عن ‏رئيس البنك الدولى ووزيرة الاستثمار يعلنان دعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم عن تفاصيل مشروع جديد لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، والذى وافق عليه مجلس إدارة البنك مؤخرا، وذلك فى مستهل الزيارة الأولى لرئيس البنك الجديد إلى مصر، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

ويأتى هذا المشروع فى إطار دعم البنك للإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء فى مصر، وسيركز المشروع على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، إذ تمثل هذه الشركات مصدرا رئيسيا للنمو وخلق فرص العمل.

ورحبت الدكتورة سحر نصر، برئيس مجموعة البنك الدولى فى زيارته الأولى إلى مصر، والتى تأتى ضمن أوائل الدول التى قرر زيارتها خلال جولته الأولى خارج البنك، مشيرة إلى التعاون بين مصر والبنك فى دعم اقامة عدد من المشروعات مع التركيز على زيادة الحماية الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي لجميع المواطنين، وتحسين التنافسية والبنية الاساسية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية الأساسية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، حيث تتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.69 مليار دولار.

وذكرت الوزيرة، أن هذا المشروع فى اطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، وبخاصة المرأة، لأنها حجر الزاوية لاقتصادات قوية ومستقرة، مشيرة إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتمكين النساء والشباب المصريين ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، فهذا استثمار يتيح العديد من الفرص لتحسين معيشة المصريين من خلال خلق فرص العمل والمساهمة في إرساء أساس قوي لاقتصاد البلاد.

وأوضحت الوزيرة، أن ديفيد مالباس، سيزور غدا مشروع الطاقة الشمسية ببنبان فى اسوان، ومشروع تكافل وكرامة وعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال ديفيد مالباس:"أن مجموعة البنك الدولى ملتزمة بدعم القطاع الخاص وريادة الاعمال كمصدر لزيادة النمو فى مصر، ومساعدة الشباب والمرأة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا فى البدء فى اعمالهم الخاصة، وأضاف:"الرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بجهود كبيرة فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة فى مصر".

وأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن اجمالى التعاون ما قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بتوفير من البنك الدولى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيعمل على دعم رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل" إلى معالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري، وسيتم ضخ 145 مليون دولار عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمنح قروضًا للشركات الصغيرة التي يقودها شباب ونساء، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نمواً في جميع أنحاء مصر، كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة.

ويهدف هذا المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار وذلك بغرض بناء المراحل الأولي لنظام الاستثمار بمصر، وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال.

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ويعتمد البرنامج الجديد على نجاح المشروع القائم "تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي" والذى يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد، وحتى اليوم، خلق هذا المشروع حوالي 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالي 70 ألف امرأة و 56 ألف شاب.

وشهدت الوزيرة ورئيس مجموعة البنك، توقيع اعلان نوايا بين الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومديرة البنك فى مصر، للتعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعقب ذلك، اصطحبت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى جولة بمركز فكرتك شركتك بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث التقى بعدد من الشركات الناشئة التى دعمتها مسرعة الاعمال " فلك" بالشراكة مع إي إف جي للتكنولوجيا المالية، التابعين لمبادرة فكرتك شركتك.

وقال الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الاعمال، إن الوزارة بدأت بمبادرة فكرتك شركتك بهدف أن تكون منصة لدعم ريادة الأعمال فى اطار ما نص عليه قانون الاستثمار بدعم هذا المجال، ثم تم تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال بشراكة مع الصندوق السعودى للتنمية والمجموعة المالية هيرميس، اعقبها تأسيس مسرعة الأعمال فلك و المدير التنفيذى لشركة "اى اف جى للتكنولوجيا المالية".

وأشار إلى أن المبادرة نجحت في عامها الأول في تمويل وتأسيس اكثر من 50 شركة ناشئة من خلال مسرعة الأعمال فلك وشركة مصر لريادة الأعمال وتدريب اكثر من 3000 متدرب مع عقد اكثر من 1850 جلسة ارشاد وتوجيه فردية مع رواد ورائدات الاعمال بمختلف محافظات مصر باستخدام اتوبيس فكرتك شركتك الذي يجول المحافظات لمقابلة رواد الأعمال واختيار افضل الأفكار ودعمها وأيضا استحداث وتعديل عدد من القوانين التي تحسن بيئة ريادة الأعمال في مصر.