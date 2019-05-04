المرور: استخراج الشهادت الصحية للرخص داخل الوحدات لتخفيف العبء عن المواطنين

كتب ـ عبد الرحمن سيد
قال مصدر أمنى بالمرور، إنه سيتم عمل الشهادة الصحية التى يتم من خلالها استخراج الرخص سواء شهادة الباطنة والنظر من داخل وحدات المرور، لافتا إلى أنه فى حالة استخراج أى شهادة صحية من خارج الوحدة التابع لها قائد السيارة لن يتم قبولها، موضحا أن هناك عيادات متكاملة متواجدة داخل الواحدت تقوم بإعطاء السائقين تلك الشهادات بعد توقيع الكشف عليهم.
وأضاف المصدر، تكلفة الشهادات الطبية داخل الوحدة 150 جنيها وصورتين بالإضافة الى شراء بعض المستندات وتوجيه السائقين لاختبارات القيادة، وإذا تمت بنجاح، واعتمدت من لجنة الاختبار، يتم...
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