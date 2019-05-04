الان تتابع 122 مليار ريال سوق إدارة المرافق بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

اكد عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور طلال الحريقي أن مستقبل إدارة المرافق بالمملكة ينتظره مستقبل واعد وسيضخ فرص أعمال تجارية وتوظيف واسعة أمام قطاع الأعمال السعودي والمواطنين من الجنسين.

وتوقع أن يبلغ حجم سوق هذا القطاع بالمملكة 52 مليار دولار ( 195 مليار ريال ) بحلول عام 2024، وقال إنه يعد السوق الأكبر في الخليج ويمثل 60% من حجمه الإجمالي.

ولفت إلى أن سوق إدارة المرافق بالمملكة بلغ 30 مليار دولار ( 112.5 مليار ريال ) عام 2018، وينمو بنسبة سنوية قدرها 10%، وقال إن إدارة المرافق وفق المفهوم الحديث أصبح يتم بوسائل تكنولوجية متطورة.

كما يمكن إدارة أكثر من مبنى من أي موقع في العالم من خلال إنترنت الأشياء، مؤكداً أن الإدارة السليمة تحافظ على سلامة وعمر المبنى وتوفر التكاليف وتحسن جودة الخدمة.

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وفي ذات السياق طالب خبراء بضرورة الاستعداد لهذه المرحلة لمواجهة التحديات التي ينطوي عليها القطاع، وخصوصاً فيما يتعلق بتدريب العناصر البشرية المؤهلة لإدارة المرافق.

كما لفتوا إلى أن التطور في مفهوم إدارة المرافق يصنع نوعاً من الانفتاح على العالم ويتيح فرص العمل عن بعد، مما يعني وجود آفاق واسعة للعمل في هذا النشاط خارج الحدود.

وأكد المتحدثون أن المشاريع التنموية العملاقة التي تنفذها المملكة ضمن برامج رؤية المملكة 2030، تمثل فرصاً هائلة أمام إدارة المرافق وصيانتها وتشغيلها وكذلك فرص التوظيف.

وطالبوا بضرورة الاستعداد لتلك المرحلة وتأهيل جيل من الشباب السعودي الذي يتميز باستيعابه للتقنيات الحديثة ليكونوا في صدارة هذا العمل.

كما شددوا على أهمية تأسيس هيئة مرجعية لرعاية والإشراف على تنظيم القطاع وتصنيف المنشآت التي ستعمل في إدارة هذا النشاط.