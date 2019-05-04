4 أشهر من «خليها تصدي» .. إلى أين وصل سوق السيارات المصري؟

مصراوي - كتب - محمد جمال:

بعد أربعة أشهر من تدشين حملة "خليها تصدي"، لا يزال سوق السيارات المصري يشهد حالة من الشد والجذب بين المنادين بمقاطعة وكلاء العلامات التجارية.

كان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دشنوا الحملة مطلع يناير الماضي لمقاطعة شراء السيارات لحين تخفيض وكلاء العلامات التجارية هوامش أرباحهم بزعم أنها مبالغ فيها، ووصل عدد المشاركين في الصفحة خلال أبريل أكثر من مليون متابع.

وتزامنت الدعوات المطالبة بمقاطعة الشراء مع دخول الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي حيز...