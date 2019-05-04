شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات الوظائف القوية تقود الأسهم الأمريكية نحو إغلاق تعاملات الأسبوع على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومة ببيانات التوظيف الإيجابية التي أصدرتها وزارة العمل في الولايات المتحدة اليوم، كما تلقى "ناسداك" دعماً من مكاسب سهم "أمازون".



أعلن المدير التنفيذي لـ"بركشاير هاثاواي" الملياردير "وارن بافيت" أن الشركة تنوي شراء أسهم في "أمازون" مما أدى إلى ارتفاع سهم الشركة بأكثر من 3%.



وأظهر تقرير الوظائف إضافة الاقتصاد الأمريكي 263 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان مقارنة بتوقعات محللين أشارت إلى إضافة 181 ألف وظيفة فقط.



وعلى غير المتوقع، انخفض معدل البطالة إلى 3.6%، وهو المستوى الأدنى في حوالي خمسة عقود مقارنة بتوقعات باستقراره عند 3.8%.



ورداً على هذه البيانات، طالب نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" الاحتياطي الاتحادي بخفض معدل الفائدة في ظل استمرار النمو الاقتصادي وضعف معدل التضخم.

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وفي سوق النفط، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.2% مغلقاً عند 61.94 دولار للبرميل، وسجل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 2.2%، بينما بلغ أعلى سعر في الجلسة عند 62.5 دولار وأقل سعر عند 61.3 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.1% وأغلق عند 70.85 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%، بينما سجل أعلى سعر عند 71.5 دولار وأقل سعر عند 69.9 دولار.



وفي آخر جلسات الأسبوع، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 197 نقطة) إلى 26505 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 26535 نقطة وأقل مستوى عند 26370 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 124 نقطة) إلى 8164 نقطة وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، بينما سجل أعلى مستوى عند 8164 نقطة وأقل مستوى عند 8084 نقطة.



أما "ستاندرد أند بورز"، فقد ارتفع بنسبة 0.9% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 2945 نقطة مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، فيما سجل أعلى مستوى عند 2947 نقطة وأقل مستوى عند 2929 نقطة.